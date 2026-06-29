موعد مباراة اليوم 29 يونيو بدور الـ32: ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم 29 يونيو 2026 إلى ملعب "بوسطن" بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستعد المنتخب الألماني لخوض مواجهة نارية أمام نظيره الباراجواياني ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

تكتسب المباراة أهمية قصوى كونها تأتي في إطار الأدوار الإقصائية، حيث لا مجال أمام المنتخبين سوى تحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، مع احتمالية اللجوء للأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح حال استمرار التعادل.

استعدادات المنتخبين

يدخل المنتخب الألماني المباراة بطموح استعادة الثقة بعد هزيمته الأخيرة في دور المجموعات أمام الإكوادور بنتيجة (1-2)، رغم تصدره لمجموعته. في المقابل، يسعى منتخب باراجواي، الذي تأهل كأحد أفضل المنتخبات في المركز الثالث، لتقديم أداء قوي ومواصلة مفاجآته في المونديال.

تفاصيل المباراة

* الموعد: الإثنين، 29 يونيو 2026.

* توقيت الانطلاق: (23:30) حسب الدول التالي (السعودية وفلسطين ومصر والأردن وسوريا ولبنان وقطر والكويت والبحرين واليمن).

* توقيت الانطلاق: (21:30) حسب الدول التالي بتوقيت كل من المغرب، الجزائر، وتونس.

* الملعب: ملعب بوسطن، ماساتشوستس.

القنوات الناقلة

يمكن للمتابعين مشاهدة المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وتحديداً من خلال القناتين:

* beIN SPORTS MAX 2.

* beIN SPORTS MAX 4.

هل تتوقع أن ينجح "الماكينات" الألمانية في تجاوز عقبة باراجواي والعبور نحو الأدوار المتقدمة، أم ستشهد المباراة مفاجأة جديدة للكرة اللاتينية؟ شاركنا توقعاتك في التعليقات.





المصدر / فلسطين أون لاين