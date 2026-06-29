خروقات متواصلة.. 5 شهداء بينهم طفل بإطلاق نار وغارات إسرائيلية على دير البلح وخان يونس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، خروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات نسف وإطلاق نار وقصف استهدفت مناطق عدة في القطاع، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين جراء قصف مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين على شاطئ بحر خان يونس.

وسبق ذلك، استشهاد المواطن سليم خضر الأشقر (31 عامًا) برصاص دبابة إسرائيلية استهدفته شمال شرق مدينة حمد شمال خان يونس.

وذكرت مصادر صحفية أن الشهيد الأشقر وحيد والديه من الذكور، وله سبع شقيقات، تزوج قبل عدة شهور، وينتظر حاليا مولوده الأول.





كما استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة عدد آخر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، صباح اليوم.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منطقة قرب جسر وادي السلقا في شارع البركة، بمحيط مخبز "زادنا" جنوب غربي مدينة دير البلح، ما أدى إلى سقوط الشهداء والمصابين، الذين نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

على صعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية، صباح اليوم، نيرانها بشكل مكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الأحياء الشرقية للمدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار، بالتزامن مع إلقاء قنابل من طائرات مسيّرة، مستهدفة المنطقة الشرقية من مخيمي البريج والنصيرات، فيما وصل الرصاص إلى منازل المواطنين، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.

كما تعرضت المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج لقصف مدفعي إسرائيلي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال وضعت مكعبات إسمنتية صفراء قرب جسر وادي غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 263 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة؛ والتي وُقّعت يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 الماضي بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وارتقى أمس الأحد 5 شهداء؛ بينهم طفل، وأصيب مدنيون آخرون، في انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار؛ تخللها عمليات إطلاق نار ونسف منازل سكنية في مدينة غزة وجنوبي القطاع.

ووفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، بلغ 1041 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,372 إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قد ارتفعت إلى 73054 شهيدًا و173,480 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين