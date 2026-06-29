غزة.. مدينة تُحاصرها الحرب ويُقاوم أهلها بالنفس الأخير

على امتداد التاريخ، كانت غزة شاهدًا على أحداثٍ كبرى، لكنها اليوم تقف أمام واحدة من أكثر المحطات قسوة في تاريخها المعاصر. مدينة صغيرة في مساحتها، كبيرة في وجعها، تحولت إلى عنوانٍ دائم للأخبار العاجلة، وصارت صورها تتصدر شاشات العالم كل يوم، حاملةً معها مشاهد الدمار، وصوت الأطفال، وملامح أناسٍ أنهكتهم الحرب، لكنهم ما زالوا يتمسكون بالحياة رغم كل ما يحيط بهم.

في غزة، لم تعد الحياة كما كانت. الطرق التي كانت تضج بحركة المارة والأسواق أصبحت في كثير من المناطق أكوامًا من الركام، والمنازل التي احتضنت ذكريات العائلات تحولت إلى جدران مهدمة، فيما أصبحت المدارس والمستشفيات والمراكز الخدمية تعمل تحت ضغط هائل أو توقفت عن أداء دورها بسبب الأضرار أو نقص الإمكانات. كل زاوية في المدينة تروي قصة مختلفة، لكن النهاية تكاد تكون واحدة: خسائر إنسانية متزايدة، ومعاناة يومية لا تتوقف.

لا يقتصر تأثير الحرب على المباني والبنية التحتية، بل يمتد إلى الإنسان الذي يجد نفسه أمام تحديات غير مسبوقة. الحصول على المياه الصالحة للشرب أصبح مهمة شاقة، وتأمين الغذاء لم يعد أمرًا بديهيًا، بينما يشكل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود عائقًا أمام استمرار الخدمات الأساسية، ويؤثر بصورة مباشرة على المستشفيات ومحطات المياه وشبكات الاتصالات. وفي كل يوم يمر، تتعقد تفاصيل الحياة أكثر، ويصبح البحث عن الأمان أولوية تتقدم على كل شيء.

داخل مراكز الإيواء، تتكدس آلاف العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها، حاملةً معها ما استطاعت إنقاذه من مقتنيات بسيطة وذكريات أكبر من أن تُحمل. الأطفال الذين كانوا يستعدون للذهاب إلى مدارسهم باتوا يقضون أيامهم في أماكن النزوح، محرومين من التعليم والاستقرار، بينما تحاول الأمهات توفير الحد الأدنى من الحياة الطبيعية لأبنائهن وسط ظروف استثنائية. أما كبار السن، فيواجهون مشقة مضاعفة في التنقل والحصول على الرعاية الصحية، في حين يعاني المرضى من نقص الأدوية وصعوبة الوصول إلى العلاج.

ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في المشهد الغزي هو قدرة السكان على التكيف مع واقع بالغ القسوة. فوسط الركام، يحاول بعض التجار إعادة فتح متاجرهم بما توفر لديهم من بضائع، ويواصل الأطباء والممرضون أداء واجبهم رغم الإمكانات المحدودة، ويعمل متطوعون على توزيع المساعدات وإغاثة المحتاجين، فيما يسعى المعلمون إلى إيجاد وسائل بديلة لمواصلة تعليم الأطفال، ولو في خيام أو ساحات مفتوحة. إنها محاولات صغيرة في ظاهرها، لكنها تحمل رسالة كبيرة مفادها أن الحياة لا تزال تقاوم.

المنظمات الإنسانية الدولية تؤكد باستمرار أن القطاع يواجه تحديات إنسانية كبيرة، مع الحاجة إلى تعزيز وصول المساعدات، وضمان حماية المدنيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان. وتشير التقارير إلى أن استمرار العدوان الاسراىيلي يزيد من تعقيد الأوضاع، ويؤثر على الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات العامة، في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان بوتيرة تفوق حجم الاستجابة المتاحة.

ورغم الاهتمام الدولي المتواصل بالأحداث، فإن كثيرًا من الأصوات ترى أن حجم المأساة الإنسانية يتطلب جهودًا أكبر، سواء من خلال تكثيف المساعدات، أو دعم عمليات الإغاثة، أو العمل على إيجاد حلول تقلل من معاناة المدنيين. فالحروب، مهما كانت أسبابها وتعقيداتها، تترك آثارها الأشد على السكان الذين لا يملكون سوى التمسك بالأمل في مستقبل أكثر استقرارًا.

وتبقى وسائل الإعلام شاهدة على هذه المرحلة، تنقل للعالم صورًا لا تحتاج إلى كثير من الشرح؛ أطفال يبحثون عن ذويهم، وأطباء يعملون لساعات طويلة في ظروف صعبة، وآباء يحاولون حماية أسرهم، وأمهات يتمسكن بالأمل رغم الخوف، ومتطوعون يسابقون الزمن لإنقاذ الأرواح. إنها مشاهد تعكس حجم الألم الإنساني الذي تعيشه غزة، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن قوة الإنسان عندما يجد نفسه مضطرًا للدفاع عن حقه في الحياة.

وفي كل مرة يظن فيها العالم أن غزة وصلت إلى أقصى حدود المعاناة، تظهر تحديات جديدة تزيد المشهد تعقيدًا. ومع ذلك، لا يزال سكانها يصرون على الاستمرار، ويبحثون عن بصيص أمل وسط الدخان والركام، مؤمنين بأن الأيام الصعبة لا بد أن تنتهي، وأن المدن التي تُهدم يمكن أن تُبنى من جديد، لكن الأرواح التي تُفقد والذكريات التي تُمحى تبقى شاهدة على ثمن الحروب.

إن غزة اليوم ليست مجرد بقعة جغرافية أو عنوانًا في نشرات الأخبار، بل قضية إنسانية تتجاوز حدود السياسة والجغرافيا. إنها مدينة يعيش فيها ملايين البشر، لكل واحد منهم حكاية، ولكل عائلة قصة فقد أو انتظار أو أمل. وبين أصوات القصف وصمت الأنقاض، يظل الإنسان الغزي متمسكًا بحقه في الحياة، وبحلمه في أن يستيقظ يومًا على صوت المدارس بدلًا من الانفجارات، وعلى حركة الأسواق بدلًا من سيارات الإسعاف، وعلى مستقبل يمنح أبناءه فرصة العيش بأمن وكرامة.

ويبقى الأمل، رغم كل شيء، هو آخر ما يفقده سكان غزة. فالتاريخ يعلمنا أن المدن قد تمر بأشد المحن، لكنها تستطيع النهوض من جديد عندما تتوافر الإرادة، وتتكاتف الجهود، ويعلو صوت الإنسانية على صوت الحرب. وحتى يحين ذلك اليوم، ستظل غزة تكتب كل يوم صفحة جديدة من الصمود، تحمل في سطورها الألم، لكنها لا تخلو من الإصرار على الحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين