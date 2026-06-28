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هل ينقلب نتنياهو على "الليكود".. قناة عبرية تكشف شروطه

28 يونيو 2026 . الساعة 18:17 بتوقيت القدس
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بنيامين نتنياهو

كشفت القناة 14 العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد، خلال اجتماع مع قيادات حزب "الليكود"، بالاستقالة من الحزب وتشكيل حزب سياسي جديد إذا لم يُستجب لمطلبه باختيار 10 مرشحين ضمن قائمة الحزب للانتخابات المقبلة لـ"الكنيست".

وبحسب القناة، أبلغ نتنياهو قيادات الحزب أنه يصر على أن يكون له حق اختيار عشرة أعضاء في قائمة "الليكود"، وهو ما يمثل نحو نصف القائمة، الأمر الذي أثار جدلًا داخل الحزب بشأن طبيعة توزيع النفوذ وآلية اختيار المرشحين.

وأشارت القناة إلى أن تلويح نتنياهو بالانسحاب وتأسيس حزب جديد يعكس حجم الخلافات الداخلية داخل "الليكود"، ويثير احتمالات إعادة تشكيل الخريطة الحزبية في "إسرائيل" إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن مطالبه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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