خلال أسبوع.. موجة الحر في أوروبا تودي بحياة أكثر من 1300 شخص خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن موجة الحر القياسية التي تجتاح أوروبا تسببت في أكثر من 1300 وفاة إضافية منذ 21 يونيو/حزيران، محذرة من تصاعد التداعيات الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالتغير المناخي.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الإجهاد الحراري يُعد "القاتل الصامت"، مشيراً إلى أن المنازل وأماكن العمل والمدارس في أوروبا لم تُصمم لتحمل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها القارة حالياً.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل نحو ألف وفاة إضافية منذ الأربعاء الماضي مقارنة بالمعدلات الطبيعية، مع استمرار موجة الحر لعدة أيام متتالية، بينما تواصل الكتلة الهوائية الحارة انتقالها شرقاً، وسط جهود تبذلها عدة دول للحد من آثارها على السكان والأنظمة الصحية.

وتُظهر تقديرات استندت إليها وكالة "فرانس برس" أن نحو 191 مليون شخص في أوروبا سيواجهون درجات حرارة تبلغ 35 درجة مئوية أو أكثر، فيما يُتوقع أن يعيش نحو 381 مليون شخص في مناطق تتجاوز فيها الحرارة 30 درجة مئوية.

وأكد تيدروس أن موجات الحر التي كانت تُعد ظاهرة نادرة أصبحت تتكرر بشكل شبه سنوي نتيجة التغير المناخي، لافتاً إلى أن أوروبا تُعد القارة الأسرع احتراراً في العالم، إذ ترتفع درجات حرارتها بمعدل يعادل ضعف المتوسط العالمي.

ودعت منظمة الصحة العالمية الحكومات الأوروبية إلى تعزيز خطط الاستعداد والاستجابة لموجات الحر، واتخاذ إجراءات لحماية السكان من المخاطر الصحية المتزايدة، في ظل توقعات باستمرار تكرار الظواهر المناخية المتطرفة خلال السنوات المقبلة.

المصدر / وكالات