بالأسماء.. الإفراج عن 14 أسيرًا من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن 14 أسيرًا من قطاع غزة، حيث وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وضمت قائمة الأسرى المفرج عنهم: وسام إسماعيل عبد الكريم مقاطع (39 عامًا)، وضياء نبيل محمد مهدي (34 عامًا) من مشروع بيت لاهيا، وعادل جمال منصور زويد (65 عامًا) من مدينة غزة، وسمير رفيق حامد حجازي (37 عامًا) من رفح، وعاطف عبد الله دياب الفراعنة (57 عامًا) من الشيخ رضوان، ومحمد أسعد سليمان المتربيعي (36 عامًا) من حي التفاح.

كما شملت القائمة فرج عبد الكريم حسن سويدان (39 عامًا) ووائل محمد صالح عياد (47 عامًا) من حي الشجاعية، ويوسف أكرم يوسف دغمش (47 عامًا) من تل الهوى، وإياد محمد محمد ثابت (60 عامًا) من دير البلح، وتيسير رمضان سليم عطالله (53 عامًا) من حي الرمال، وعبد القادر رجب سعيد الغفري (65 عامًا) وأحمد عبد القادر رجب الغفري (30 عامًا) من حي الدرج بمدينة غزة، وحسين عامر مصطفى معروف (65 عامًا) من بيت لاهيا.

ويأتي الإفراج عن الأسرى في ظل استمرار احتجاز آلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تدهور أوضاعهم الإنسانية والصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين