الاحتلال يسلّح مجموعات استيطانية متطرفة بأسلحة تكنولوجية

كشف نشطاء في تنظيم "تنظيم شبيبة التلال" الاستيطاني عن استكمال دورة تدريبية لتأهيل مستوطنين من أربع بؤر استيطانية "استراتيجية" في الضفة الغربية المحتلة على تشغيل وقيادة الطائرات المسيّرة (الدرون).

وأوضح التنظيم أن التدريب اختُتم بتسليم ممثلي البؤر الاستيطانية الأربع بطائرات مسيّرة لاستخدامها في مهام الحراسة والمراقبة الجوية، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية للمستوطنين في المناطق الاستيطانية.

وأشار إلى أن البرنامج سيتوسع خلال الأيام المقبلة، مع التخطيط لتزويد بؤرتين استيطانيتين إضافيتين بطائرات مماثلة، في إطار مساعٍ لتكثيف عمليات المراقبة والسيطرة الميدانية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد اعتماد المستوطنين على الوسائل التكنولوجية في مراقبة تحركات الفلسطينيين، بالتوازي مع التوسع الاستيطاني وتشديد الإجراءات الأمنية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

يشار إلى أن "تنظيم شبيبة التلال" مجموعات شبابية استيطانية متطرفة في الضفة الغربية المحتلة يُدار من خلال شبكة تجمع بين الدعم الحكومي غير الرسمي، والتمويل المؤسسي، والارتباط الأيديولوجي بحركة "الصهيونية الدينية".

ونشأت هذه المجموعات عام 1998 بدعوة من وزير الزراعة الإسرائيلي آنذاك "أرييل شارون"، للسيطرة على قمم التلال والمرتفعات في الضفة الغربية لفرض واقع استيطاني جديد ومنع التواصل الجغرافي الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين