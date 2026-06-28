جدول مباريات دور الـ 32 كأس العالم 2026: المواعيد الكاملة والقنوات الناقلة

مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، تتجه الأنظار نحو مرحلة خروج المغلوب الحاسمة. إذا كنت تبحث عن مواعيد مباريات دور الـ 32، فقد أعددنا لك هذا المقال من فلسطين أون لاين لمتابعة كل لحظة من مباريات مونديال 2026 بتوقيت الدول العربية (السعودية وفلسطين ومصر والأردن وسوريا ولبنان وقطر والكويت والبحرين واليمن).

مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026

تتسم مباريات هذه المرحلة بالإثارة والندية، حيث لا مجال للتعويض.

إليكم جدول المباريات حسب التوقيت المحلي لهذه الدول (السعودية وفلسطين ومصر والأردن وسوريا ولبنان وقطر والكويت والبحرين واليمن) :

مباريات اليوم وغداً:

* جنوب أفريقيا ضد كندا: اليوم، الساعة 10:00 مساءً.

* البرازيل ضد اليابان: غداً، الساعة 8:00 مساءً.

* ألمانيا ضد باراغواي: غداً، الساعة 11:30 مساءً.

لقاءات يوم الثلاثاء 30 يونيو:

* هولندا ضد المغرب: الساعة 4:00 صباحاً.

* ساحل العاج ضد النرويج: الساعة 8:00 مساءً.

لقاءات يوم الأربعاء 1 يوليو:

* فرنسا ضد السويد: الساعة 12:00 صباحاً.

* المكسيك ضد الإكوادور: الساعة 4:00 صباحاً.

* إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية: الساعة 7:00 مساءً.

* بلجيكا ضد السنغال: الساعة 11:00 مساءً.

لقاءات يوم الخميس 2 يوليو:

* الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك: الساعة 3:00 صباحاً.

* إسبانيا ضد النمسا: الساعة 10:00 مساءً.

لقاءات يوم الجمعة 3 يوليو:

* البرتغال ضد كرواتيا: الساعة 2:00 صباحاً.

* سويسرا ضد الجزائر: الساعة 6:00 صباحاً.

* مصر ضد أستراليا: الساعة 9:00 مساءً.

لقاءات يوم السبت 4 يوليو:

* الأرجنتين ضد الرأس الأخضر: الساعة 1:00 صباحاً.

* كولومبيا ضد غانا: الساعة 4:30 صباحاً.

القنوات الناقلة

* تتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports) نقل المباريات بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ملاحظات هامة للمشجعين

* نظام خروج المغلوب: تذكر أن مباريات هذه المرحلة لا تقبل القسمة على اثنين؛ في حال التعادل سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى دور الـ 16.

* تحديثات النتائج: نظراً لضغط المباريات، ننصحكم بمتابعة الموقع الرسمي لـ FIFA للحصول على تحديثات فورية لأي تغييرات طارئة في جداول مباريات الأدوار التالية (ربع النهائي ونصف النهائي).

* التوقيت: جميع المواعيد المذكورة أعلاه مضبوطة وفقاً لتوقيت السعودية وفلسطين ومصر والأردن وسوريا ولبنان وقطر والكويت والبحرين واليمن، يرجى مراعاة فروق التوقيت في بلدكم لضمان عدم تفويت أي لحظة حاسمة.

الخلاصة

تعد نسخة كأس العالم 2026 من أكثر النسخ إثارة في تاريخ البطولة. ابقوا معنا لمتابعة تغطيتنا المستمرة لكل ما يخص مواعيد مباريات كأس العالم ونتائج المنتخبات المتأهلة.

المصدر / فلسطين أون لاين