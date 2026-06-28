3 شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

استُشهد ثلاثة مواطنين، أحدهم متأثر بجراحه، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف وإطلاق نار ونسف للمباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول جثماني الشهيدين وائل لبد ومعاذ أحمد إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وإصابة مواطن ثالث بجروح خطيرة، عقب استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية عددًا من المواطنين في منطقة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في رأسه بمنطقة القصاصيب في جباليا شمال قطاع غزة، ووصفت إصابته بالخطيرة.

في وقت سابق صباح اليوم، استشهد المواطن سامح أبو كميل متأثرًا بجروح أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف شارع الجلاء بمدينة غزة.

إلى ذلك، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة، إلى جانب عملية نسف أخرى شمالي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في عدة مناطق.

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" النار في محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، كما استهدفت محيط مفترق السنافور بالحي ذاته، فيما قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح بشكل متواصل.

وفي جنوب القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانًا كثيفة غربي مدينة رفح، كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار شرقي مدينة خان يونس، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانًا مكثفة باتجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين جنوبي خان يونس.

وفي وسط قطاع غزة، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة جنوبي مخيم النصيرات، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت بركسًا في شارع الترزي مقابل مصنع العودة بمدينة دير البلح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين