تجدد الهجمات الأميركية على جنوب إيران لليوم الثاني

تجددت الغارات الأميركية لليوم الثاني على التوالي على مواقع في جنوب إيران بينها في مدينة سيريك وجزيرة قشم، وأعلن مسؤول أميركي أن الجيش شن ضربات ضد أهداف إيرانية ردا على هجوم جديد وقع السبت واستهدف ناقلة تجارية في مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها نفذت ضربات إضافية ضد عدة أهداف في إيران، بعدما مُنحت الأخيرة عقب الضربات الجمعة فرصة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بعد هجومها على سفينة تجارية، لكنها اختارت عدم القيام بذلك، بعدما أطلقت قواتها صباح السبت طائرة مسيّرة هجومية أصابت ناقلة نفط، وأشارت إلى أن ناقلة النفط التي ترفع علم بنما، كانت تعبر بالقرب من مضيق هرمز وعلى متنها أكثر من مليوني برميل من النفط الخام.

وأضافت، أن القوات الأميركية شنت الضربات اليوم، كرد مباشر على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المتواصل" ضد الملاحة التجارية، مشيرة إلى أن الطائرات العسكرية الأميركية استهدفت بنى تحتية عسكرية إيرانية للمراقبة، وأنظمة اتصالات، ومواقع للدفاعات الجوية، ومنشآت لتخزين الطائرات المسيّرة، وقدرات زرع الألغام البحرية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، استهداف مواقع عسكرية أميركية في المنطقة، قال إنه جاء ردا على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع داخل إيران، فيما نفت السلطات الإيرانية وقوع أي أضرار في ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان، مؤكدة أن الميناء يواصل عمله بصورة طبيعية.

ولم يحدد الحرس الثوري، في بيانه، المواقع التي قال إنها استهدفها أو حجم الأضرار. وجاء ذلك بعدما نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، في وقت سابق، بيانا منسوبا إلى الحرس الثوري يفيد بأن الرد على أي هجوم أميركي جديد سيكون "سريعا وحاسما"، قبل أن تحذف البيان لاحقا.

المصدر / وكالات