قتلى وجرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية السبت مقتل شخصين وإصابة أكثر من عشرين بضربات روسية استهدفت البلاد ليل السبت، بينما أفادت موسكو بأن غارات شنتها كييف على أراض محتلة وأخرى في روسيا أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرة.

في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر غانجا عبر تطبيق تلغرام مقتل شخص وإصابة اثنين، موضحا أنّ "العدو استهدف منطقتين في دنيبروبيتروفسك أكثر من ثلاثين مرة باستخدام مسيرات وقنابل جوية".

وفي منطقة سومي في شمال أوكرانيا، قُتل رجل في ضربة بمسيرة استهدفت منزلا، وفق ما أعلن الحاكم العسكري الإقليمي أوليغ غريغوروف، الذي أشار أيضا في بيان ثانٍ إلى "هجوم واسع" على جزء آخر من هذه المنطقة المتاخمة لروسيا، أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

وأسفرت ضربات على مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، بحسب السلطات الأوكرانية.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى أنّ "هجوم العدو ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية المدنية للمدينة"، مشيرة إلى أن مبنى سكنيا "دُمّر جزئيا" وتم إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض.

وتُظهر صور نُشرت عبر تطبيق تلغرام، مرفقة بالبيان، سطح مبنى مُدمر بنوافذ مُحطمة، وشقة مدمرة.

وتشنّ روسيا غارات على أوكرانيا بشكل يومي منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022، والتي تُعدّ الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكثّفت أوكرانيا من جانبها هجماتها على الأراضي الروسية.

وأعلن رئيس بلدية هورليفكا إيفان بريخودكو، الموالي لروسيا، عبر تلغرام، مقتل امرأة في ضربة أوكرانية على هورليفكا، وهي بلدة تقع في منطقة دونيتسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا.

وأعلنت الإدارة الإقليمية الروسية عبر تلغرام إصابة عشرة أشخاص في ضربة أوكرانية استهدفت منطقة فولغوغراد في جنوب غرب روسيا، مشيرة إلى تضرر منشآت صناعية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي السبت "نجحت صواريخ اف بي 5 فلامينغو الليلة الماضية في استهداف مجمّع تيتان-باريكادي في فولغوغراد"، مشيرا إلى أنّ هذا المجمّع هو منشأة عسكرية.

وأرفق منشوره بمجموعة من مقاطع الفيديو تُظهر صواريخ فوق مبانٍ ومواقع صناعية، بالإضافة إلى انفجارات.

المصدر / وكالات