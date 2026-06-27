الاحتلال يوسع خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بقصف دير البلح وخان يونس وغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار.

وفي أحدث التطورات قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، بركسًا في شارع الترزي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق استُشهد أربعة مواطنين بينهم طفلان، وأصيب 17 مدنيا آخرين، السبت، جراء قصف إسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الطفلة إسلام حسن أبو شمالة، والمواطنان عبد الله حسن أبو موسى وزاهر أبو سالم وإصابة 8 آخرين، من جراء قصف طائرات الاحتلال استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد الطفل وليد يوسف أبو جزر (10 أعوام) متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف غربي مدينة خان يونس، الثلاثاء الماضي.

كما أصيب 10 مواطنين أحدهم بجراح خطيرة، مساء اليوم السبت، جراء غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبيبة بنقل 10 مصابين أحدهم حالته خطرة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة قرب مفترق ضبيط على شارع الجلاء غربي المدينة.





وفي سياق الخروقات المتواصلة، أطلقت مدفعية الاحتلال وآلياته العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع محاصرة آليات الاحتلال، برفقة قوات راجلة، منزل المواطن سليم المصدر جنوب شرقي المخيم، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة، إلى جانب قنابل صوتية، شرقي المدينة، مع استمرار إطلاق النار في المنطقة.

وفي شمال القطاع، توغلت عدة آليات إسرائيلية بشكل محدود في منطقة الترنس وسط مخيم جباليا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف في محيط التوغل.

المصدر / فلسطين أون لاين