ديمبلي يقود فرنسا للفوز على النرويج وتصدر المجموعة التاسعة في المونديال

قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بالفوز على النرويج 4/1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه بالمباراة الثالثة على التوالي، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب النرويجي صاحب المركز الثاني بالمجموعة التي تضم أيضا السنغال والعراق.

وسجل ديمبلي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السابعة و20و32، فيما سجل تيلو أوستجارد لمنتخب النرويج في الدقيقة 21، فيما سجل ديزيري دويه الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبعد تسجيل هدفه في شباك العراق في المباراة الماضية، بات في رصيد ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان والفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، أربعة أهداف، ليعادل زميله في الفريق كيليان مبابي وإيرلنغ هالاند مهاجم النرويج في سباق ترتيب الهدافين الذي يتصدره الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل كل أهداف بلاده في البطولة (خمسة أهداف).

وكان ستول سلوباكان، المدير الفني للمنتخب النرويجي، قد فضل إراحة العناصر الأساسية مثل المهاجم إيرلنج هالاند ولاعب الوسط مارتن أوديجارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود لدور الـ32 من المسابقة.

وسيلتقي المنتخب الفرنسي، بطل العالم في 1998 و2018 ووصيف النسخة الماضية في قطر 2022، مع أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بدور الـ32، وذلك صباح يوم الأربعاء المقبل في نيوجيرسي.

على الجانب الآخر، سيلتقي منتخب النرويج مع كوت ديفوار، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الخامسة، في أرلنجتون مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32.

وبعد مرور 21 ثانية فقط، كاد منتخب فرنسا أن يفتتح التسجيل عبر تسديدة قوية من مبابي من الجهة اليمنى لكنها اصطدمت بالعارضة ، منوها عن إصرار فريقه على حسم المباراة وصدارة المجموعة لصالحه منذ البداية.

وفي الدقيقة السابعة تقدم منتخب فرنسا بالهدف الأول عن طريق عثمان ديمبلي، الذي تلقى تمريرة من مبابي من وسط الملعب، لينطلق بسرعة كبيرة من الجهة اليسرى، ثم يدخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة بقدمه اليمنى في شباك الحارس إيجل سيلفيك.

وواصل المنتخب الفرنسي خطورته على مجريات المباراة، ودخل في أجواء المباراة سريعا وهدد مرمى سيلفيك الذي حاول التصدي لمحاولات الهجوم الفرنسي من ديمبلي ومبابي ومايكل أوليزي.

وفي الدقيقة 20 سجل ديمبلي الهدف الثاني له والثاني لمنتخب فرنسا، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، معلنا تقدم فريقه بالهدف الثاني.

لكن تقدم فرنسا بفارق هدفين لم يدم طويلا، حيث سجل منتخب النرويج الكرة بعد دقيقة واحدة فقط عن طريق تيلو أوستغارد، الذي تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة هزت شباك مايك ماينان حارس النرويج.

وفي الدقيقة 32 سجل منتخب فرنسا الهدف الثالث عن طريق ديمبلي مجددا، حيث تسلم الكرة من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة بقدمه اليمنى مجددا، مسجلا هدفا يشابه الهدف الأول له في المباراة.

ونجح منتخب فرنسا في السيطرة على مجريات المباراة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدمه 3/1.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب فرنسا سيطرته وخطورته الكبرى، فيما مال أداء المنتخب النرويجي إلى الرغبة في تخفيف الضغط من عليه والهجوم على مرمى الحارس مايك ماينان.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل منتخب فرنسا الهدف الرابع عن طريق ديزيري دويه.

وجاء هدف دويه بعدما ارتقى لعرضية من الجهة اليسرى من زميله برادلي باركولا، ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز النرويج 4/1.

المصدر / وكالات