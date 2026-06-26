النفط يتراجع إلى مستويات ما قبل الحرب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع هبوط العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.4 بالمئة، لتسجل 72 دولاراً للبرميل، في مستويات تُقارب ما قبل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.5 بالمئة، لتستقر عند نحو 69 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا التراجع إلى أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر، امتداداً لخسائر متواصلة خلال الأسبوع الأخير، وسط تحسن في معنويات الأسواق العالمية عقب الإعلان عن مذكرة "تفاهم إسلام آباد" بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حرب استمرت عدة أشهر، أسهمت في رفع أسعار الطاقة وزيادة ضغوط التضخم عالمياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان خام برنت يتداول عند نحو 72 دولاراً للبرميل، فيما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط نحو 66 دولاراً.

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري، دخلت المذكرة حيز التنفيذ بعد توقيعها إلكترونياً من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

كما انطلقت مفاوضات بين واشنطن وطهران الأحد الماضي في سويسرا، بوساطة باكستانية قطرية، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وتتضمن بنود المذكرة رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما كان إغلاقه قد أسهم في ارتفاع أسعار النفط والغاز والتضخم.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: