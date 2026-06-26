"حماس" تدعو إلى محاكمة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب بحق الأسرى

قالت حركة حماس، الخميس، إن اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف 26 يونيو/حزيران من كل عام، يشكل مناسبة لفضح ما وصفته بـ"جرائم التعذيب الممنهجة" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في سجونه، مطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات متواصلة تشمل التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من العلاج والزيارات والغذاء، والعزل الانفرادي، وفرض ظروف احتجاز وصفتها بـ"اللاإنسانية"، مؤكدة أن هذه الممارسات تطال آلاف الأسرى، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى أطباء وعاملين في القطاع الصحي وموظفين مدنيين اعتقلوا خلال الحرب على قطاع غزة.

ودعت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحرك جاد لفضح هذه الانتهاكات والضغط على إسرائيل لوقفها، والإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

كما طالبت بالضغط على الاحتلال للكشف عن مصير آلاف الفلسطينيين المحتجزين في سجونه، والسماح لذويهم بزيارتهم، وتمكين المنظمات الحقوقية والإنسانية من الوصول إلى المعتقلات للاطلاع على أوضاعهم.

وأكدت الحركة ضرورة تفعيل الدعاوى أمام المحاكم الدولية بحق قادة الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين