سلفاكير يمنح عسكريًا إسرائيليًا رتبة جنرال فخرية

منح رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، العسكري الإسرائيلي السابق ديفيد أوري بن أوزيئيل رتبة جنرال فخرية في قوات دفاع شعب جنوب السودان، تقديراً لدوره في ما أسماه دعم نضال الجنوب خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وجرى التكريم خلال مراسم رسمية بالقصر الرئاسي، حيث تم إدراج بن أوزيئيل في قائمة الضباط غير العاملين بالقوات المسلحة.

ويُعرف الرجل، البالغ من العمر 91 عاماً، بالاسم الحركي "جون"، وقد عمل مدرباً عسكرياً وعنصراً استخباراتياً تعاون بشكل وثيق مع حركة الأنانيا الأولى بقيادة جوزيف لاقو للانفصال عن السودان.

وأشار المسؤولون إلى أن بن أوزيئيل لعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات بين حركة الأنانيا و"إسرائيل"، وساهم في توفير التدريب العسكري والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والزي العسكري ومعدات الاتصالات والدعم اللوجستي.

كما تنسب إليه سجلات تاريخية القيام برحلات ميدانية واسعة في مناطق جنوب السودان، غالباً سيراً على الأقدام عبر تضاريس صعبة، بهدف تعزيز التنسيق بين قوات التحرير وتشجيع التعاون بين القادة والمجتمعات المحلية للانفصال وتجزأة السودان.

وفي كلمته خلال الحفل، قال بن أوزيئيل إن وقوفه إلى جانب شعب جنوب السودان كان شرفاً كبيراً، مشيداً بإصرارهم وصمودهم في "سبيل الحرية وتقرير المصير".

من جانبه، أكد الرئيس سلفاكير أن الترقية الفخرية تمثل تقدير الدولة لكل من ساند شعب جنوب السودان خلال مسيرة التحرير، كما أشاد بإسرائيل للدعم الذي قُدم آنذاك، معتبراً أن الروابط التي تشكلت خلال تلك المرحلة لا تزال جزءاً مهماً من العلاقات التاريخية "بين البلدين".

واختتمت المراسم بالتأكيد على أن التكريم لا يقتصر على الاعتراف بخدمات بن أوزيئيل فحسب، بل يعد أيضاً تحية لجيل من الأصدقاء الدوليين الذين ارتبطت مساهماتهم بمسيرة جنوب السودان نحو الاستقلال، حسب قوله.

المصدر / وكالات