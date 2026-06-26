فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سلفاكير يمنح عسكريًا إسرائيليًا رتبة جنرال فخرية

أسامة المزيني.. قامة تربوية وإرث وطني لا يغيب

أسماء المنتخبات المتأهلة والمغادرة لكأس العالم 2026

شهيد ومصاب جراء خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

خلود أبو سهمود تصارع السرطان وتنتظر فرصة للحياة

إيران: تحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء دول مجاورة تهديد مباشر

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين خلال اقتحامات في الضفة

"ديلفري غزة" يركب الدراجات الهوائية.. بديل اضطراري في مدينة أنهكتها الحرب

بنصف جمجمة.. الصحفي بني مفلح يصارع آثار القهر والعذاب في سجون الاحتلال

غزة ترفض الفوضى وتتمسك بوحدتها الوطنية

إصابة أربعة جنود إسرائيليين في هجوم بقنبلة يدوية جنوبي لبنان

26 يونيو 2026 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
...
إصابة جنود إسرائيليين في صورة أرشيفية

أصيب أربعة جنود إسرائيليين، بينهم ضابط، إثر هجوم بقنبلة يدوية نفذه مقاتل لبناني استهدف قوة إسرائيلية متوغلة في جنوب لبنان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المهاجم استهدف قوة إسرائيلية في منطقة ياحون، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود بجروح متفاوتة بين المتوسطة والطفيفة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن ضابطًا مقاتلًا أُصيب بجروح متوسطة، فيما أُصيب ضابط آخر وجنديان بجروح طفيفة خلال الاشتباك الذي وقع، الخميس، في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن القنبلة اليدوية استهدفت قوة تابعة للواء 769، مشيرًا إلى أن قواته ردت بقصف مدفعي وجوي استهدف المبنى الذي انطلق منه الهجوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إصابة مصورين #قنبلة يدوية #جندي قتيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة