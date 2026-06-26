إصابة أربعة جنود إسرائيليين في هجوم بقنبلة يدوية جنوبي لبنان

أصيب أربعة جنود إسرائيليين، بينهم ضابط، إثر هجوم بقنبلة يدوية نفذه مقاتل لبناني استهدف قوة إسرائيلية متوغلة في جنوب لبنان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المهاجم استهدف قوة إسرائيلية في منطقة ياحون، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود بجروح متفاوتة بين المتوسطة والطفيفة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن ضابطًا مقاتلًا أُصيب بجروح متوسطة، فيما أُصيب ضابط آخر وجنديان بجروح طفيفة خلال الاشتباك الذي وقع، الخميس، في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن القنبلة اليدوية استهدفت قوة تابعة للواء 769، مشيرًا إلى أن قواته ردت بقصف مدفعي وجوي استهدف المبنى الذي انطلق منه الهجوم.

المصدر / فلسطين أون لاين