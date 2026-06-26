بنصف جمجمة.. الصحفي بني مفلح يصارع آثار القهر والعذاب في سجون الاحتلال

غزة/ أدهم الشريف:

تكشف صورة حديثة للزميل الصحفي مجاهد بني مفلح، كان قد شاركها على مواقع التواصل الاجتماعي حجم العذاب والقهر اللذين تعرض لهما خلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر الصحفي بني مفلح في الصورة وقد فقد جزءًا من جمجمته إثر عملية جراحية أجريت له بعدما تعرض لانتكاسة صحية في أعقاب إطلاق سراحه في يناير/ كانون الثاني 2026.

واعتقلت قوات الاحتلال بني نفلح بعد اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوبي نابلس، في شمالي الضفة الغربية، نهاية يونيو/ حزيران 2025.

وقال لصحيفة "فلسطين"، إنه تعرض خلال فترة اعتقاله الإداري -دون تهمة أو محاكمة- للتنكيل والإذلال والإهانة، وتنقل بين سجني "مجدو" والنقب"، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ نكبة 1948.

والصحفي بني مفلح (36 عامًا) يعمل محررًا في موقع "الترا فلسطين"، ويتلقى العلاج منذ أشهر داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، شمالي الضفة.

وأكد أن ظروف اعتقاله الوحشية تركت تداعيات جسدية وصحية ونفسية خطيرة على حالته.

ولاحقًا، أصيب بنزيف دماغي استأصل الأطباء على إثره جزءًا من عظام الجمجمة، على أن تُعاد لاحقًا إلى رأسه، بحسب قوله.

وأثارت صورته بنصف جمجمة بعدما نشرها على حسابه في موقع "انستغرام"، تفاعلاً كبيرًا، وتنديدًا شديدًا بسياسات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأرفق الصحفي بني مفلح الصورة بنصٍ مكتوب يكشف حجم المأساة التي تعرض لها داخل الأسر.

وكتب: "14 شهرًا من السجن ورحلة علاج طويل لم تكن مجرد وقتٍ عابر، بل كانت عمرًا كاملًا من الوجع؛ أيامٌ ثقيلة عشت فيها الجوع حتى صار الخبز حلمًا، وغدت جرعة الماء نعمة، ومررت فيها بأشكال من الإذلال والتعذيب تكفي لأن تغيّر ملامح الروح قبل الجسد".

وأضاف، "هناك (سجون الاحتلال)، بين الجدران الباردة والليالي الطويلة، تعلّمت كيف يمكن للجوع أن يكسر الكبرياء، وكيف يمكن للألم أن يُجرّد الإنسان من كل شيء إلا إيمانه وصبره. رأيت الوقت متجمّدًا، والدقائق تمضي كأنها سنوات، ورأيت كيف يكشف البلاء حقيقة الوجوه والمواقف؛ من بقي، ومن غاب، ومن كان حضوره مجرد وهم".

"ثم جاءت رحلة العلاج الطويلة، كامتدادٍ لذلك الألم؛ وجعٌ فوق وجع، ومحاولة يومية لاستعادة ما سُلب من الجسد والروح".

"في هذه الرحلة القاسية (فترة الاعتقال داخل سجون الاحتلال)، أدركت أن النعم التي كنا نعدّها عادية كانت أثمن مما تخيّلنا: لقمة شبع، نومٌ آمن، نفسٌ بلا ألم، خطوة بلا عجز، ووجهُ حبيبٍ تراه بلا قيود".

وتابع: "أربعة عشر شهرًا كانت كفيلة بأن تعلّمني أن الصحة تاج، وأن الحرية حياة، وأن الكرامة ليست تفصيلًا صغيرًا، بل هي روح الإنسان نفسها".

وأكمل نصه المكتوب بمداد من ألم: "بعض التجارب لا تمرّ بنا فقط، بل تحفر في أعماقنا حقيقةً لا تُنسى؛ أن ما نملكه اليوم قد يصبح غدًا أمنية، وأن أبسط النعم قد تكون أعظم ما في الحياة، فالدقائق تمضي كأنها سنوات، رأيت كيف يكشف البلاء حقيقة الوجوه والمواقف؛ من بقي، ومن غاب، ومن كان حضوره مجرد وهم".

"ثم جاءت رحلة العلاج الطويلة، كامتدادٍ لذلك الألم؛ وجعٌ فوق وجع، ومحاولة يومية لاستعادة ما سُلب من الجسد والروح".

وكتب أيضًا: "في هذه الرحلة القاسية، أدركت أن النعم التي كنا نعدّها عادية كانت أثمن مما تخيّلنا".

وذيَّل منشوره: "بعض التجارب لا تمرّ بنا فقط، بل تحفر في أعماقنا حقيقةً لا تُنسى: أن ما نملكه اليوم قد يصبح غدًا أمنية، وأن أبسط النعم قد تكون أعظم ما في الحياة".

ولا تقتصر مأساة الاعتقال وما يرافقه من عذاب وقهر، على الصحفي بني مفلح فحسب، بل تطاول أيضًا أكثر من 40 صحفيًا فلسطينيًا يقبعون خلف قضبان السجون الإسرائيلية، يلاقون شتى أنواع التنكيل.

المصدر / فلسطين أون لاين