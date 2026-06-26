3 شهداء في قصف إسرائيلي لعناصر الشرطة الفلسطينية

استشهد 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي على مركبة شرطية أمام مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

وذكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن الشهداء الثلاثة هم: الشهيد نقيب/ منصور سامي شحتوت، الشهيد نقيب/ محمد خالد نوفل، الشهيد رقيب أول/ مهدي نادر جبر وجميعهم من مرتبات جهاز الشرطة وسط القطاع.





كما استُشهد مواطن، فجر الجمعة، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف حي النصر غربي مدينة غزة، فيما أُصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال في خانيونس وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو الشاب وليد مجدي هنية، الذي كان قد أُصيب أمس في القصف الإسرائيلي على محيط المجمع الإيطالي بحي النصر، قبل أن يُعلن عن استشهاده متأثرًا بجراحه.

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر محلية بأن شابًا أُصيب بعيار ناري أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، في محيط مقابر النمساوي غربي مدينة خانيونس.

وأضافت المصادر أن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تلك المناطق، مشيرةً إلى أن الرصاص الإسرائيلي أصاب عددًا من خيام النازحين المقامة في محيط مقابر النمساوي غربي خانيونس.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: