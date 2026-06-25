بيان أمريكي خليجي يؤكد دعم إعادة إعمار غزة ورفض تهجير سكانها

أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في بيان مشترك، رفضها تهجير سكان قطاع غزة قسراً، مشددة على أن أي شخص يختار مغادرة القطاع يجب أن يكون حراً في العودة إليه.

وجدد البيان دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مؤكداً ضرورة نزع ما أسماهم "الجماعات المسلحة"، بما يهيئ الظروف اللازمة لعملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع.

وفي الشأن اللبناني، شدد البيان على الالتزام بسيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، مرحباً بالمفاوضات الجارية بين "إسرائيل" ولبنان برعاية أمريكية، ومؤكداً أهمية استمرار المسار التفاوضي بمعزل عن أي نزاعات أو ملفات إقليمية أخرى.

وأشار البيان إلى أن تحقيق السيادة الكاملة للبنان يتطلب حصر السلاح بيد الدولة، داعياً إلى نزع سلاح جميع الجماعات واستعادة احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة، مع التأكيد على دعم القوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات الدولة.

كما أعربت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عن معارضتها لأي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية الدولية.

خطوة إيجابية

وفي السياق، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن ️تأكيد دول الخليج، في بيانها المشترك مع الولايات المتحدة، رفضَ أي محاولات لإجبار أهالي قطاع غزة على مغادرة أرضهم، يُعدّ خطوة إيجابية في مواجهة مشروع التهجير الذي تسعى إليه قوى اليمين المتطرف في دولة الاحتلال.

وأكد قاسم في منشور له، مساء الخميس، أن ️هذا الموقف يحتاج إلى خطوات عملية تؤكد جديته ومصداقيته من خلال الضغط لإلزام الاحتلال بوقف القتل اليومي بحق المدنيين في غزة، ورفع الحصار الجائر المفروض على القطاع، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة عملها لتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريميسمة.

ك️ما وأكد أن هذه الإجراءات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز صمود شعبنا وإفشال مخططات التهجير والاقتلاع.

المصدر / فلسطين أون لاين