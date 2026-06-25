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بالأسماء.. الاحتلال يُفرج عن 13 أسيرًا من قطاع غزة

25 يونيو 2026 . الساعة 19:20 بتوقيت القدس
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أسرى أسير سجون إفراج

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، عن 13 أسيرًا من مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية تم نقل الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

أسماء الأسرى المفرج عنهم:

1.جبريل حامد حسين أبو جبة (65 عاماً).

2.عبد الحي محمد عبد ربه أبو حجير (65 عاماً).

3.نادر هاني جميل نصر (30 عاماً).

4.محمد كمال جميل نصر (35 عاماً).

5.محمد فوزي فايز عبد الحميد (35 عاماً).

6.أسامة عاشور أحمد الغليان (46 عاماً).

7.محمد رفعت مفلح أبو عنزة (26 عاماً).

8.همام عطا الله ديب البلاوي (37 عاماً).

9.محمد ناصر يوسف ديب (38 عاماً).

10.سامر أحمد سليمان قديح (35 عاماً).

11.محمد جمال إبراهيم معروف (33 عاماً).

12.حسين حامد حسين أبو جبة (33 عاماً).

13.رائد محمود محمد رمضان (44 عاماً).

المصدر / فلسطين أون لاين
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