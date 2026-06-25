مباريات اليوم الخميس 25/6 بكأس العالم 2026: البحث عن التأهل لدور 32

تتواصل اليوم الخميس 25 يونيو 2026 منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

تشهد المجموعة الخامسة مواجهتين حاسمتين في غاية الأهمية، لتحديد هوية المنتخبات التي ستضمن مقاعدها في الدور 32 التالي من البطولة.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل انطلاق مباريات اليوم

* المركز الأول: ألمانيا برصيد 6 نقاط.

* المركز الثاني: كوت ديفوار برصيد 3 نقاط.

* المركز الثالث: الإكوادور برصيد نقطة واحدة.

* المركز الرابع: كوراساو برصيد نقطة واحدة.

تفاصيل مباريات اليوم

مواجهة كوت ديفوار وكوراساو

* موعد المباراة: الحادية عشرة مساءً بتوقيت القدس.

* القناة الناقلة: beIN Sports MENA Max 2.

هدف المنتخبين: يسعى المنتخب الإيفواري لتحقيق الفوز وتأمين التأهل، بينما يبحث منتخب كوراساو عن نتيجة إيجابية في مشاركته بالمونديال.

مواجهة ألمانيا والإكوادور

* موعد المباراة: الحادية عشرة مساءً بتوقيت القدس.

* القناة الناقلة: beIN Sports MENA Max 1.

هدف المنتخبين: يدخل المنتخب الألماني اللقاء بهدف حسم الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما يسعى المنتخب الإكوادوري لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز آماله في التأهل.

تعد هذه المباريات ختاماً لمنافسات المجموعة الخامسة، وستحسم نتائجها الترتيب النهائي وتحدد المنتخبات التي ستعبر إلى الأدوار الإقصائية من العرس الكروي العالمي.

إليك احتمالات التأهل للمنتخبات الأربعة باختصار:

منتخب ألمانيا: تتأهل وتضمن الصدارة في حال الفوز أو التعادل.

منتخب كوت ديفوار: تتأهل رسمياً في حال الفوز على كوراساو.

منتخب الإكوادور: تحتاج للفوز على ألمانيا مع تعثر كوت ديفوار لتعزيز فرصها.

منتخب كوراساو: تحتاج للفوز على كوت ديفوار وانتظار نتائج تخدمها للمنافسة على المركز الثالث.





المصدر / فلسطين أون لاين