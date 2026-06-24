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الذهب يهبط دون 4 آلاف دولار للأوقية

24 يونيو 2026 . الساعة 18:17 بتوقيت القدس
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هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.4%

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 3%، اليوم الأربعاء، لتتراجع دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية، في ظل صعود الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحسب بيانات رويترز، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.4% إلى 3968.41 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 13:12 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويأتي هذا التراجع في وقت تتعرض فيه أسعار المعدن النفيس لضغوط ناجمة عن قوة الدولار، إلى جانب ترقب الأسواق لسياسة نقدية أمريكية أكثر تشددًا، ما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لا يدر عائدًا.

المصدر / رويترز
#ذهب #اقتصاد #أسعار الذهب

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