تمهيدًا للاستيطان.. 465 دونمًا تُصنّف "أراضي دولة"

في خطوة استيطانية جديدة، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 465 دونمًا من الأراضي في منطقة بنيامين قرب رام الله على أنها "أراضي دولة"، في خطوة يُتوقع أن تفتح المجال أمام توسيع مستوطنة "غفعات هروئيه" بشكل كبير.

وبحسب ما أورد موقع "القناة السابع" العبري، الأربعاء، تدفع حكومة الاحتلال حاليًا بأول مخطط بناء في المستوطنة، يتضمن أكثر من 900 وحدة استيطانية، ضمن مسار متسارع لتعزيز الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق السياسة التي يقودها وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، والهادفة إلى توسيع الاستيطان في الضفة، عبر الدفع نحو المصادقة على أكثر من 100 مستوطنة جديدة، إلى جانب عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد فرض في مايو/أيار الماضي عقوبات بحق شخصيات شملت تجميد الأصول ومنع الدخول إلى أراضيه بحق 3 أشخاص و4 كيانات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفه بـ"انتهاكات خطيرة ومنهجية" في الضفة الغربية.

كما ترافق ذلك مع نقاشات حول توسيع العقوبات لتشمل مستويات أوسع، بما في ذلك أدوات اقتصادية وتجارية، ومع ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين