مباريات اليوم في كأس العالم 2026: مواجهات حاسمة لتحديد مصير التأهل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، نحو مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026. وتشهد المجموعة منافسة محتدمة، حيث ستحدد مباريات الليلة ملامح المتأهلين إلى الدور القادم.

قمة الصدارة: كندا ضد سويسرا

في مواجهة مرتقبة على صدارة المجموعة، يلتقي منتخب كندا بنظيره السويسري في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. يدخل المنتخبان اللقاء وهما في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما، حيث تتفوق كندا بفارق الأهداف (+6) مقابل (+3) لسويسرا. ويسعى الطرفان لحسم النقاط الثلاث لضمان التأهل المباشر وتفادي الحسابات المعقدة.

صراع الفرصة الأخيرة: البوسنة والهرسك ضد قطر

في التوقيت نفسه، يخوض منتخبا البوسنة والهرسك وقطر مواجهة مفصلية في ختام مشوارهما بالمجموعات. يدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطة واحدة لكل منهما، مع تطلع كل طرف لتحقيق انتصار معنوي وتعزيز رصيده النقطي في محاولة أخيرة لتحسين وضعهما في الترتيب العام.

توقيت المباريات

* تنطلق صافرة بداية المواجهتين (كندا ضد سويسرا) و(البوسنة والهرسك ضد قطر) في توقيت واحد.

* موعد انطلاق المباريات هو الساعة العاشرة (22:00) مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والقدس وعمان ودمشق وبيروت.

القنوات الناقلة

* تتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports) نقل المباريات بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

* يمكن للمشاهدين متابعة أحداث اللقاءات مباشرة عبر قناة beIN Sports MENA Max 1.

ستوفر القناة تغطية ميدانية واستوديوهات تحليلية متكاملة تسبق انطلاق المباريات، لاستعراض التشكيلات الرسمية للمنتخبات وفرص التأهل التي تنتظر كل فريق بناءً على نتائج الليلة.

المصدر / فلسطين أون لاين