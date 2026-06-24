استشهاد طفل ومواطن في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

استشهد مواطنان أحدهم طفل، وأصيب آخرون، الأربعاء، في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ترافقت مع غارات جوية وعمليات نسف وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الطفل أحمد محسن الرقب "12 عاماً"، وإصابة عدد من المواطنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط منطقة العطار بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد المواطن آدم أبو حدايد متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف محيط "شارع 5" بمنطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء.

في مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال مخيمًا لإيواء النازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غربي المدينة، ما أسفر عن دمار واسع في خيام النازحين وتشريد عشرات العائلات التي أصبحت بلا مأوى.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارات جوية استهدفت محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، إلى جانب غارة أخرى استهدفت حي التفاح شمال شرقي المدينة، وقصف أرض في محيط مدرسة شهداء غزة بالحي ذاته.

وفجّرت قوات الاحتلال "روبوتًا مفخخًا" شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات نسف لعدد من منازل المواطنين في المناطق الشرقية للمدينة.

في شمال القطاع، توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا، حيث حاصرت عددًا من العائلات النازحة داخل خيامها.

وفي جنوب قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمال شرقي مدينة خانيونس، فيما كثفت الدبابات الإسرائيلية إطلاق النار في منطقة السطر الشرقي شمالي المدينة.

وتستمر قوات الاحتلال بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة لليوم الـ 258 على التوالي؛ والتي وُقّعت بوساطة عربية وأمريكية في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأمس الثلاثاء، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في خروقات إسرائيلية لوقف اطلاق النار في قطاع؛ تخللها قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار استهدف خيام النازحين شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قد ارتفعت إلى 73039 شهيدًا و173,388 إصابة.

وأوضحت "الصحة"، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الماضي، بلغ 1027 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,280 إصابات، إضافة إلى 785 حالة انتشال.

المصدر / فلسطين أون لاين