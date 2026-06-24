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7 إصابات في هجمات للمستوطنين في الخليل ونابلس واقتلاع أشجار وتحطيم مركبات

24 يونيو 2026 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيف)

أصيب سبعة مواطنين بجروح ورضوض وحالات اختناق، الأربعاء، جراء هجمات نفذها مستوطنون على منازل المواطنين وأراضيهم في بلدتي يطا جنوب الخليل وبورين جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات اقتلاع أشجار وتحطيم مركبات وإغلاق طرق.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، بأن مستوطنين مدججين بالسلاح، هاجموا منازل المواطنين وأراضيهم في منطقتي واد الرخيم وخلة الحمص جنوب يطا، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح وكدمات وحالات اختناق جراء رشهم بغاز الفلفل، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي.

وأشار مخامرة إلى أن المستوطنين اقتلعوا 40 شجرة زيتون و20 شجرة حرجية تعود ملكيتها للمواطن جبريل رومي، كما أغلقوا الطريق الرابط بين منطقتي خلة الحمص ووادي الرخيم، في خطوة تعيق حركة المواطنين وتنقلهم.

وفي جنوب نابلس، هاجم مستوطنون من مستعمرة "يتسهار" منازل المواطنين في قرية بورين، حيث أفاد رئيس مجلس قروي بورين إبراهيم عمران بأن المستوطنين اقتحموا منزل المواطن هشام زبن في منطقة سهل القرية خلال ساعات متأخرة من الليلة الماضية، وقاموا بتحطيم مركبتين داخل ساحة المنزل.

وأضاف عمران أن المستوطنين اعتدوا صباح اليوم على المواطن أيمن عطالله صوفان وأبنائه أثناء خروجهم من منزلهم، مستخدمين غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابتهم، حيث جرى نقلهم إلى مركز طوارئ ابن سينا في بلدة حوارة لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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