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التجويع لانتزاع الاعترافات... إعلام الأسرى يحذر من التنكيل بالأسرى

23 يونيو 2026 . الساعة 18:37 بتوقيت القدس
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الأوضاع داخل سجن "نفحة" تشهد تصعيداً خطيراً في الانتهاكات بحق الأسرى

اتهم مكتب إعلام الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام سياسة التجويع بحق المعتقلين الفلسطينيين كوسيلة ضغط خلال التحقيق العسكري، بهدف إجبارهم على الإدلاء باعترافات، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وقال المكتب، في تصريحات صحفية، تابعها موقع "فلسطين أون لاين"، إن الأوضاع داخل سجن "نفحة" تشهد تصعيداً خطيراً في الانتهاكات بحق الأسرى، في ظل تفشي مرض الجرب والحساسية بين المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي وتردي ظروف النظافة داخل السجن، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على "الفورة" ومواصلة سياسة العقوبات الجماعية.

وأضاف أن وحدات القمع التابعة لإدارة السجون تواصل اقتحام أقسام سجن نفحة والاعتداء على الأسرى باستخدام الغاز والهراوات، ضمن سياسة تنكيل متواصلة تستهدف المعتقلين في مختلف الأقسام.

وحذر مكتب إعلام الأسرى من خطورة الأوضاع داخل السجون، ولا سيما في ظل تصاعد أساليب القمع والحرمان، داعياً المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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