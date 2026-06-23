"أونروا" تصرف مساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين المتضررين من حرب لبنان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تأمين التمويل اللازم لتنفيذ جولة جديدة من المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان المتضررين من الحرب، على أن تبدأ عملية صرفها مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوكالة، في بيان، الثلاثاء، أن قيمة المساعدات ستُحتسب وفق المعايير المعتمدة للمساعدات النقدية في لبنان من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بحيث يحصل كل فرد على 20 دولاراً أميركياً، بحد أقصى خمسة أفراد للعائلة الواحدة، إضافة إلى مبلغ ثابت قدره 45 دولاراً لكل أسرة، في إطار السعي إلى ضمان العدالة في التوزيع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة.

وبيّنت "أونروا" أن الأسرة المكوّنة من شخص واحد ستحصل على 65 دولاراً، فيما تحصل الأسرة المؤلفة من ثلاثة أفراد على 105 دولارات، بينما تحصل الأسر التي تضم خمسة أفراد أو أكثر على 145 دولاراً.

وذكرت الوكالة أن هذه الجولة تستهدف اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات والتجمعات المتضررة من الحرب في عدد من المناطق اللبنانية، تشمل الضاحية الجنوبية لبيروت، ومنطقة بعلبك، والجنوب اللبناني، إضافة إلى النبطية ومرجعيون وعدلون والغازية.

وأكدت "أونروا" أن صرف المساعدات سيتم على دفعات عبر مكاتب شركة "OMT"، على أن يتلقى المستفيدون رسائل نصية قصيرة تحدد مواعيد الاستلام، مشددة على أن أي مبالغ لن تُصرف قبل وصول هذه الرسائل، وداعية العائلات المستحقة إلى مراجعة مكاتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية التابعة لها في حال عدم تلقي الإشعار خلال الأسبوعين الأولين من بدء التوزيع.

المصدر / فلسطين أون لاين