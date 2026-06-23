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وسط اكتظاظ وإهمال طبي

هيئة حقوقية: أوضاع كارثية للأسيرات في سجن الدامون

23 يونيو 2026 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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جانب من وقفة داعمة للأسيرات في سجون الاحتلال (أرشيف)

 كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، عن أوضاع وصفتها بـ"الكارثية" تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، في ظل الاكتظاظ الشديد والإهمال الطبي المتعمد وحرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن محاميتها اطلعت خلال زيارة للسجن على الظروف المعيشية والصحية للأسيرات، مشيرة إلى أن سجن الدامون يضم حاليا 87 أسيرة فلسطينية، بينهن ثلاث أسيرات من قطاع غزة، فيما تشكل الأسيرات المعتقلات إداريا نحو ثلث العدد الإجمالي.

وأفادت بأن عددا من الأسيرات يعانين أوضاعا صحية صعبة تستدعي العلاج الفوري والرعاية الطبية المتخصصة، إلا أن إدارة السجن تواصل حرمانهن من الحصول على العلاج المناسب، في إطار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأضافت أن الأسيرات الحوامل يواجهن ظروفا إنسانية وصحية بالغة القسوة، في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة وعدم توفير الاحتياجات الأساسية التي تضمن سلامتهن وسلامة أجنتهن.

وفيما يتعلق بالظروف المعيشية، أشارت الهيئة إلى أن الغرف تعاني اكتظاظا شديدا، حيث تحتجز في الغرف الكبيرة أكثر من عشر أسيرات، وفي الغرف الصغيرة ما لا يقل عن خمس أسيرات، رغم ضيق المساحات وعدم ملاءمتها لهذا العدد، إضافة إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانعدام التهوية المناسبة.

ولفتت إلى أن إدارة السجن تخصص للأسيرات ساعة واحدة فقط يوميا للخروج إلى ساحة "الفورة" والاستحمام، فيما تستمر معاناتهن بسبب رداءة الطعام المقدم لهن، والنقص الحاد في الملابس والأغراض الشخصية والاحتياجات النسائية الأساسية.

وجددت هيئة شؤون الأسرى دعوتها للمؤسسات الحقوقية والنسوية الدولية والمحلية إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الانتهاكات بحق الأسيرات، وإنهاء سياسات العزل والتنكيل والإهمال الطبي التي يتعرضن لها داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #هيئة الأسرى #الأسيرات الفسطينيات

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