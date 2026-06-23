فرنسا تضرب العراق بثلاثية نظيفة وتطير إلى دور الـ32 بمونديال 2026

في مباراة امتدت لقرابة الأربع ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية.. تمكن منتخب فرنسا من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في كأس العالم 2026، وهذه المرة جاء الدور على منتخب العراق ليكون ثاني ضحايا الديوك، بعد انتهاء سهرة فيلادلفيا بثلاثية نظيفة لمصلحة كيليان مبابي ورفاقه، بعد ثلاثية السنغال في المباراة الافتتاحية للمجموعة التاسعة التي تضم كذلك النرويج.

كما كان متوقعا، بدأ اللقاء بضغط عالي من قبل وصيف النسخة الماضي، قابله تكتل عراقي في الثلث الأول والثاني من الملعب، على أمل الخروج من الشوط الأول بأقل الخسائر، لكن موهبة مبابي كان لها رأي آخر، بعد ظهور قدمه اليسرى في الأضواء، بتصويبة صاروخية أطلقها من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت في مكان صعب على حامي عرين أسود الرافدين، ليأخذ المنتخب الفرنسي زمام المبادرة عند الدقيقة 30.

واكتفى رجال المدرب ديديه ديشامب ببعض المحاولات الخجولة على مرمى الحارس باسل فاضل، بينما فريق المدرب غراهام أرنولد، بدا وكأنه استيقظ من سباته العميق بعد عودة اللاعبين من فترة التبريد الأولى، لكنه افتقر للحدة في اللمسة الأخيرة في الثلث الأخير من الملعب.





وفي الوقت الذي حاول فيه المنتخب العراقي بدء الشوط الثاني من حيث انتهى الشوط الأول، سقط المدافع وحارس المرمى في المحظور، بهفوة مشتركة بالقرب من منطقة الست ياردات، ليأتي العقاب الفوري بتمريرة من عثمان ديمبيلي إلى مبابي، الذي لم يجد أدنى صعوبة في إيداع الكرة في المرمى الخالي من حارسه.

ومنذ تلك اللحظة، ظهر الوجه الحقيقي للمنتخب الفرنسي، بتسونامي من الفرصة المؤكدة بنسبة 100%، منهم تسديدة سينمائية أطلقها الساحر مايكل أوليسيه بإبداع من فوق الحارس العراقي، لكن من سوء طالعه ارتطمت في العارضة.

وفي الدقيقة 66، انتهى اللقاء عمليا بتسجيل فرنسا للهدف الثالث، بعد تمريرة حريرية لأفضل لاعب في العالم عثمان ديمبيلي، الذي انطلق كالسهم جهة اليمين، وفي الأخير سدد من داخل مربع العمليات كرة أرضية زاحفة على يمين الحارس المغلوب على أمره.

واتيحت بعض الفرص لمنتخب أسود الرافدين في الربع ساعة الأخيرة، أبرزهم فرصة ذهبية لعلي حماد على بعد متر من شباك الحارس، لكنه قابل الكرة العرضية المرسلة من الجهة اليسرى، بلمسة مرت بجوار القائم الأيسر بميلي مترات.

وبهذه النتيجة، يكون المنتخب الفرنسي قد رافق الدفعة الأولى المتأهلة إلى دور الـ32 الإقصائي، بعد وصوله للنقطة السادسة في أول مباراتين، والعكس بالنسبة للمنتخب العراقي الذي انتهت آماله في التأهل بإخفاقه في تحقيق ولو نقطة واحدة في أول مباراتين.

المصدر / وكالات