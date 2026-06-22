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إعلام عبري: القيود الأمريكية على "إسرائيل" تتعاظم في مختلف الجبهات

22 يونيو 2026 . الساعة 22:43 بتوقيت القدس
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تنامي المخاوف داخل "إسرائيل" من تزايد القيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية على التحركات العسكرية الإسرائيلية في عدة ساحات، بما في ذلك قطاع غزة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن هناك قلقاً في الأوساط الإسرائيلية من أن يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كبح أي خطط لشن عملية عسكرية جديدة في غزة، إلى جانب موافقته على إبداء قدر أكبر من المرونة تجاه حركة حماس في القضايا المتعلقة بتفكيك سلاحها.

وأضافت القناة أن تأثير الإدارة الأمريكية لا يقتصر على الساحة اللبنانية، بل يمتد إلى مختلف الجبهات، مشيرة إلى أن القيود الأمريكية المفروضة على "الجيش الإسرائيلي" والحكومة الإسرائيلية آخذة في التزايد في عدة ساحات.

وتأتي هذه المخاوف في ظل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وكبح جماح "إسرائيل" العدواني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وقف أطلاق النار #ترامب يقبل مدعين

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