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احتياطي النفط الأميركي عند أدنى مستوى منذ 43 عاماً

22 يونيو 2026 . الساعة 20:46 بتوقيت القدس
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منشأة نفط أميركية - (صورة أرشيفية)

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، بانخفاض مخزونات النفط الخام في احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي بنحو 9.1 ملايين برميل، ليصل الاحتياطي إلى 331.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1983.

في موازاة ذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنّ الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يوماً على النفط الإيراني، وذلك في ضوء التقدّم المحرز في المحادثات الجارية في سويسرا.

وأوضح بيسنت أنّ الترخيص العام يسمح، حتى 21 آب/أغسطس 2026، بالعمليات المرتبطة بإنتاج النفط الإيراني وبيعه ونقله وتفريغه.

ويُعدّ هذا الاحتياطي أداة طوارئ تستخدمها الولايات المتحدة للتدخل عند الأزمات، ولا سيما حين ترتفع الأسعار أو تتعرض سلاسل الإمداد لضغوط كبيرة.

وفي هذا السياق، يكتسب الإعفاء المؤقت المرتبط بالنفط الإيراني دلالة إضافية، إذ يسمح بإدخال كميات من النفط الإيراني إلى السوق خلال فترة محددة، بالتزامن مع استمرار المحادثات في سويسرا.

وتجري الولايات المتحدة الأميركية وإيران مفاوضات في جنيف بوساطة باكستانية ومساعدة قطرية بعد حربٍ شنّتها واشنطن و"تل أبيب" على إيران ودامت نحو 40 يوم، لاسيما إغلاق مضيق هرمز.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#النفط الخام #النفط الإيراني #النفط الأمريكي

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