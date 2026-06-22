فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قطر .. مصرع 13 عاملا في انفجار مصنع غاز برأس لفان

الإفراج عن 7 أسرى من غزة

إجلاء رئيس "الشاباك" السابق من الإمارات بعد تهديد إيران

"هزة داخل الجهاز" .. رئيس "الموساد" يعيد فتح ملفات إخفاقات السابع من أكتوبر

إخطارات بوقف بناء ستة منازل في سيلة الظهر

زعيمة الكنيسة الأنغليكانية تتعهد بدعم تطلعات الفلسطينيين للحرية

1,024 شهيداً بغزة منذ بدء وقف اطلاق النار

موعد ومباريات اليوم الإثنين في كأس العالم 2026

فيلم فلسطيني يحصد جائزة دولية.. "توأما غزة.. عودا إليّ" يوثق فراق أم فرضته الحرب

هتافات الجماهير المصرية في كأس العالم تشعل مشاعر المتضامنين مع فلسطين

الإفراج عن 7 أسرى من غزة

22 يونيو 2026 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
...
أسرى محررين داخل مستشفى شهداء الأقصى - (صورة أرشيفية)

سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، عملية الإفراج عن 7 معتقلين من داخل السجون الإسرائيلية ونقلهم إلى قطاع غزة.

وأفادت اللجنة الدولية، في تصريح، بأن المعتقلين المفرج عنهم وصلوا مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع لمتابعة أوضاعهم الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبحسب مصادر محلية فإن المحررين هم: محمد محمد أبو عطايا ( 43 عاما) من سكان الشيخ رضوان، سليم عمر أبو العجين ( 28 عاما) من دير البلح، سليمان محمد سليمان الأسطل (31 عاما)، أحمد سعدي نصار (40 عاما) حي النصر.

وكذلك عبد الحي سعدي عبد الحي نصار (43 عاما) حي النصر، نضال محمد قديح (51 عاما) خان يونس، عبد الحميد عبد الرزاق السبع (43 عاما) حي النصر.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#الأسرى الفلسطينيين #اللجنة الدولية للصليب الأحمر #سجون الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة