الإفراج عن 7 أسرى من غزة

سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، عملية الإفراج عن 7 معتقلين من داخل السجون الإسرائيلية ونقلهم إلى قطاع غزة.

وأفادت اللجنة الدولية، في تصريح، بأن المعتقلين المفرج عنهم وصلوا مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع لمتابعة أوضاعهم الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبحسب مصادر محلية فإن المحررين هم: محمد محمد أبو عطايا ( 43 عاما) من سكان الشيخ رضوان، سليم عمر أبو العجين ( 28 عاما) من دير البلح، سليمان محمد سليمان الأسطل (31 عاما)، أحمد سعدي نصار (40 عاما) حي النصر.

وكذلك عبد الحي سعدي عبد الحي نصار (43 عاما) حي النصر، نضال محمد قديح (51 عاما) خان يونس، عبد الحميد عبد الرزاق السبع (43 عاما) حي النصر.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: