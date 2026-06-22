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رئيس الشاباك يحذر من هجوم بري على إيلات ويعتبرها "نقطة ضعف أمنية"

22 يونيو 2026 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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مشهد من مشاهد اقتحام 7 اكتوبر

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن رئيس جهاز الشاباك حذر من احتمال تعرض مدينة إيلات لهجوم بري، معتبراً أن "السابع من أكتوبر المقبل قد يأتي من إيلات" بسبب موقعها الجغرافي المعزول.

وبحسب المصادر، يرى رئيس الشاباك أن المدينة تشكل نقطة ضعف أمنية، محذراً بشكل خاص من سيناريو عملية برية قد تنطلق من جهة الحدود الأردنية.

وأضافت المصادر أن بعض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تشارك مستوى القلق الذي يبديه قائد المنطقة الجنوبية الجديد دافيد زيني بشأن تهديدات تستهدف إيلات، في ظل تباين التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

و 7 أكتوبر 2023, يوم اقتحمت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام الحدود الشرقية لقطاع غزة و الأشواك والحواجز الإسرائيلية لتنفذ في حينه أعظم ملاحم البطولة والفداء، تاركة خلفها بصمة لم تمح من عقول الإسرائيليين. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #تحقيقات إخفاقات 7 أكتوبر #قتلى 7 أكتوبر #أقمار سبعة

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