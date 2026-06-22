استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طالبة في الثانوية العامة وفتى متأثر بجراحه السابقة، وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مركبات مدنية في مدينتي غزة وخانيونس، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب أحمد محمود الخزندار (17 عاماً)، متأثراً بجروح أصيب بها في استهداف إسرائيلي سابق قرب منطقة العطار بمدينة خانيونس.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرة إسرائيلية مركبة مدنية مقابل مول الرحاب في حي الرمال وسط المدينة، ما أسفر عن استشهاد الطالبة رغد حسين عاشور (17 عاماً)، التي كانت في طريقها لتقديم امتحانات الثانوية العامة، وإصابة خمسة مواطنين بجروح متفاوتة.



كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال عاودت قصف الموقع عقب تجمع المواطنين في محيط المركبة المستهدفة، ما أدى إلى إصابة عدد آخر من المواطنين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات في المنطقة، التي تعد من أكثر المناطق حيوية في مدينة غزة.

وصباح اليوم بخانيونس، استشهد مواطن آخر وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال مركبة مدنية، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 1,024 شهيداً، و3,260 إصابة، إضافة إلى انتشال 784 جثماناً من تحت الأنقاض خلال الفترة ذاتها.

المصدر / فلسطين أون لاين