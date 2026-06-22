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بالفيديو شهيدة و5 إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بمدينة غزة

22 يونيو 2026 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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من مكان الغارة الإسرائيلية على مدينة غزة (تصوير- يحيى اليعقوبي)

استشهدت طالبة في الثانوية العامة، وأصيب عدد من المواطنين، الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة إسرائيلية قصفت مركبة مقابل مول الرحاب في حي الرمال، ما أدى إلى استشهاد طالبة في الثانوية العامة وإصابة خمسة مواطنين.

 


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال عاودت قصف المكان بعد تجمع المواطنين في محيط المركبة المستهدفة، ما أسفر عن إصابة عدد آخر من المواطنين، إلى جانب إلحاق أضرار بعدد من المركبات الموجودة في الموقع، الذي يُعد من أكثر المناطق الحيوية في مدينة غزة.

 

وأمس الأحد، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، الذي وُقع بوساطة عربية وأمريكية في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قد ارتفعت إلى 73032 شهيدًا و173,357 إصابة.

وأوضحت "الصحة"، في بيان، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الماضي، بلغ 1021 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,249 إصابات، إضافة إلى 784 حالة انتشال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شهيدة

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