شهيدان وإصابات في استهدف الاحتلال مركبتين في غزة وخانيونس

استشهد مواطنان، أحدهما طالبة في الثانوية العامة، وأصيب آخرون، الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبتين مدنيتين في مدينة غزة وخانيونس، فيما تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة إسرائيلية قصفت مركبة مقابل مول الرحاب في حي الرمال وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة خمسة مواطنين بجراح متفاوتة.

وذكرت المصادر بأن الشهيدة هي الطالبة رغد حسين عاشور (17 عاما)، التي متوجهة لتقديم امتحانات الثانوية العامة.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال عاودت قصف المكان بعد تجمع المواطنين في محيط المركبة المستهدفة، ما أسفر عن إصابة عدد آخر من المواطنين، إلى جانب إلحاق أضرار بعدد من المركبات الموجودة في الموقع، الذي يُعد من أكثر المناطق الحيوية في مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب عدد من المدنيين إثر غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في منطقة "بئر 20" قرب كافتيريا العمدة، في محيط المستشفى البريطاني بمواصي خان يونس.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد هو المسعف ميسرة الخواجا، أحد أفراد الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، والذي ارتقى جراء استهداف المركبة المدنية.

وأمس الأحد، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، الذي وُقع بوساطة عربية وأمريكية في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قد ارتفعت إلى 73032 شهيدًا و173,357 إصابة.

وأوضحت "الصحة"، في بيان، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الماضي، بلغ 1021 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,249 إصابات، إضافة إلى 784 حالة انتشال.

المصدر / فلسطين أون لاين