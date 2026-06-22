الإعلان عن موعد مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته في مدينة قم الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق أفادت وكالة (إرنا) أن مراسم الوداع والتشييع لجثمان الخامنئي ستضم أفراد من أسرته، وهم كل من الدكتور "مصباح الهدى باقري كني"، والسيدة "بشرى الحسيني الخامنئي"، و"زهراء حداد عادل"، و"زهراء محمدي كلبايكاني"، حيث يكون ذلك في مصلى الإمام الخميني بطهران، بينما تقام مراسم التشييع في مدينة قم الثلاثاء.

يشار إلى أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" كانتا قد شنتا غارات جوية مفاجئة على طهران ومدن إيرانية أخرى في 28 فبراير الماضي، مما أسفر عن استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى جانب بعض أفراد عائلته وكبار القادة العسكريين الإيرانيين، وعدد من المدنيين.

وردت إيران بعدة موجات من هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت "إسرائيل" ومصالح أمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

المصدر / فلسطين أون لاين