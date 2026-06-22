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54 مصابًا و18 مفقودًا جراء انفجار وحريق في منشأة غاز بقطر

22 يونيو 2026 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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توضيحية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، فجر الاثنين، إصابة 54 شخصاً وفقدان 18 آخرين جراء الانفجار الذي وقع مساء أمس الأحد في منطقة رأس لفان الصناعية، التي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم، نتيجة حادث تقني.

وكانت الوزارة قد أفادت في بيان سابق بأن الانفجار وقع في أحد المصانع بمدينة رأس لفان الصناعية بسبب عطل فني أثناء التشغيل، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، مؤكدة عدم حدوث أي تسرب يشكل خطراً على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الحادث.

من جانبها، أوضحت شركة "قطر للطاقة" أن الحادث نجم عن خلل تشغيلي أثناء بدء العمليات في منشأة "برزان" لإمدادات الغاز، المخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما أدى إلى وقوع انفجار أعقبه اندلاع حريق.

وأكدت الشركة أن فرق الاستجابة للطوارئ تدخلت على الفور وتمكنت من احتواء النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لتحديد أسباب الحادث وتقييم حجم الأضرار الناجمة عنه.

المصدر / وكالات
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