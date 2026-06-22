54 مصابًا و18 مفقودًا جراء انفجار وحريق في منشأة غاز بقطر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، فجر الاثنين، إصابة 54 شخصاً وفقدان 18 آخرين جراء الانفجار الذي وقع مساء أمس الأحد في منطقة رأس لفان الصناعية، التي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم، نتيجة حادث تقني.

وكانت الوزارة قد أفادت في بيان سابق بأن الانفجار وقع في أحد المصانع بمدينة رأس لفان الصناعية بسبب عطل فني أثناء التشغيل، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، مؤكدة عدم حدوث أي تسرب يشكل خطراً على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الحادث.

بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية (54) شخصاً، فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن (18) شخصاً مفقوداً.#الداخلية_قطر — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) June 22, 2026

من جانبها، أوضحت شركة "قطر للطاقة" أن الحادث نجم عن خلل تشغيلي أثناء بدء العمليات في منشأة "برزان" لإمدادات الغاز، المخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما أدى إلى وقوع انفجار أعقبه اندلاع حريق.

وأكدت الشركة أن فرق الاستجابة للطوارئ تدخلت على الفور وتمكنت من احتواء النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لتحديد أسباب الحادث وتقييم حجم الأضرار الناجمة عنه.

المصدر / وكالات