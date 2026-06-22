استشهاد طفل وفتى برصاص قوات الاحتلال شمال الخليل

استشهد طفل وفتى، وأصيب شابان آخران، فجر الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الطفل رضا سامي حسن عوض (15 عاماً)، والفتى عيسى عرفات إسماعيل عوض (19 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال قرب مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة بيت أمر، حيث تركتهما ينزفان لفترة طويلة، قبل أن تحتجز جثمانيهما.

كما أصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال في البلدة، ونُقلا إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالتهما بالمستقرة.

المصدر / فلسطين أون لاين