أمن المقاومة.. القبض على مجموعات عملاء لإثارة الفوضى المسلحة وزرع عبوات

أكد مصدر أمني لمنصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة أن المقاومة قبض على عدد من العملاء، تلقوا تعليمان من الاحتلال لإثارة الفوضى المسلحة وزرع عبوات ناسفة في منشآت مدنية، مشددًا على تنفيذ أحكام عقابية بحقهم.

وأضاف المصدر، الأحد، أن أمن المقاومة وثق عدد من الاعترافات لعناصر من العصابات العميلة، تؤكد تلقيهم تعليمات من مخابرات الاحتلال لإثارة الفوضى المسلحة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تحريضية.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه بناءً على اعترافات العملاء، تم تحييد "خلايا نائمة" تابعة للعملاء، وتفكيك عبوات ناسفة كانت مزروعة في منشآت مدنية ومراكز إيواء.

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة نشر اعترافات لعملاء الاحتلال، كما ستنفذ أحكام عقابية بحق عملاء متورطين بجرائم أودت بحياة عدد من أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين