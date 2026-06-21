وفد إيران يغادر المفاوضات احتجاجاً على تهديدات ترامب

غادر الوفد الإيراني مكان المفاوضات في بورغنشتوك ردًّا على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تزامنًا مع ربط إيران استمرار المفاوضات بوقف الحرب في لبنان.

ونقلت وكالة تسنيم، الأحد، عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن الوفد انسحب من موقع المفاوضات احتجاجاً على تصريحات ترامب، في وقت أفاد فيه التلفزيون الإيراني نقلاً عن عضو في الوفد المفاوض بأن طهران لن تبحث "الموضوعات الأخرى" ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان.

وأوضح المصدر أن مباحثات اليوم تناولت مسألة إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان، في إشارة إلى أن الوفد الإيراني وضع وقف التصعيد الإقليمي شرطاً أساسياً لأي تقدم في الملفات الأخرى المطروحة على طاولة التفاوض.

وفي موازاة ذلك، صعّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لهجته تجاه الولايات المتحدة، قائلاً إن طهران لا تعير التهديدات الأميركية أهمية، مضيفاً أنه "لو كانت هذه التهديدات مجدية لما وصل الأميركيون إلى حالة العجز التي هم عليها".

وحذر قاليباف واشنطن من مغبة مواصلة هذا الخطاب، قائلاً "من الأفضل للأميركيين أن يكونوا أكثر حذراً في تصريحاتهم"، مؤكداً أن القوات الإيرانية "مستعدة للرد بطرق أخرى" إذا اقتضى الأمر. وأضاف أن "مهما أكثر الأميركيون من الكلام، فإننا نحن من نتحرك وننفذ على أرض الواقع"، في رسالة حملت نبرة تحدٍ واضحة إزاء التهديدات الأميركية الأخيرة.

ويأتي هذا التصعيد عقب تصريحات أطلقها ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، لوّح فيها بإجراءات تصعيدية ضد طهران إذا أقدمت على إغلاق مضيق هرمز، قائلاً إن إيران "سيتم القضاء عليها" في حال أغلقت المضيق، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد "تسيطر على مضيق هرمز إذا اضطرت لذلك"، أو تتحول إلى "المالك الحارس" للممر البحري وتأخذ 20% من النفط المار عبره.

المصدر / فلسطين أون لاين