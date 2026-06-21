التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة تسير وفق الخطة رغم التحديات

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" انطلقت في الوطن بشطريه، الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب الخارج، بالتزامن ووفقاً لما خُطط له، مشددة على أن عقد الامتحانات في ظل الظروف الراهنة يمثل "مساحة جديدة للأمل" ومحاولة لإنقاذ مستقبل الطلبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور، في تصريحات صحفية، الأحد، إن لجنة الامتحانات العامة ستعقد اجتماعاً لتقييم اليوم الأول من الامتحانات والوقوف على سير العمل في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن الأجواء العامة بين الطلبة كانت مريحة، ولم تُسجل ملاحظات سلبية على مستوى الأسئلة.

وأوضح الخضور أن آليات عقد الامتحانات اختلفت بين الضفة الغربية وقطاع غزة تبعاً للظروف الميدانية. ففي الضفة، انطلقت الامتحانات بالشكل الاعتيادي، فيما بدأت مراكز التصحيح عملها بالتزامن مع انطلاق الاختبارات، بينما يُعقد الامتحان في قطاع غزة إلكترونياً ومن المنازل، وسط ظروف استثنائية فرضها العدوان وتداعياته على الواقع التعليمي والمعيشي.

وأشار إلى أن اليوم الأول في غزة شهد بعض الإشكاليات التقنية البسيطة المتعلقة بخدمة الإنترنت، إلا أنه جرى التعامل معها سريعاً دون أن تؤثر بشكل كبير على سير الامتحانات، لافتاً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً استثنائية لضمان استمرار العملية الامتحانية رغم التحديات الكبيرة.

وبيّن الخضور أن طلبة قطاع غزة يواجهون ظروفاً بالغة التعقيد، بدءاً من الدراسة عبر المدارس الافتراضية، مروراً بعمليات التسجيل والاستعداد، وصولاً إلى معيقات يوم الامتحان نفسه، خاصة في ظل الاستهدافات المتواصلة وانعدام الاستقرار الأمني والخدماتي.

وأضاف أن بدء الامتحانات تزامن مع أحداث ميدانية واستهدافات في منطقتي بيت لاهيا ومدينة غزة، ما اضطر بعض الطلبة إلى التوجه نحو نقاط محددة تتوفر فيها خدمة الإنترنت وشروط أمان أفضل، مؤكداً أن الوزارة تدرك أن الظروف ليست مثالية، لكنها تسعى إلى إنقاذ العام الدراسي ومستقبل الطلبة بأي وسيلة ممكنة.

وفي ختام تصريحاته، وصف الخضور مشاهد الطلبة في قطاع غزة وهم يتقدمون للامتحانات فوق ركام منازلهم المدمرة أو وهم من الجرحى ومبتوري الأطراف بأنها "ملحمة إنسانية"، مؤكداً حرص الوزارة على أن تخرج النتائج بصورة موضوعية تعكس المستوى الحقيقي للطلبة عبر آليات تقييمية خاصة تراعي الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.

المصدر / فلسطين أون لاين