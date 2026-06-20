حزب الله ينفي مزاعم إسرائيلية بشأن محاصرة مقاتليه في مرتفعات علي الطاهر

نفى حزب الله، مساء السبت، صحة المزاعم الإسرائيلية التي تحدثت عن محاصرة مقاتليه في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، مؤكداً أن هذه الادعاءات "عارية من الصحة".

وقالت العلاقات الإعلامية في حزب الله، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن المزاعم الإسرائيلية بشأن محاصرة مقاتلي الحزب في المنطقة تهدف إلى رفع معنويات قواتها، وذلك عقب فشلها في تحقيق تقدم ميداني في مرتفعات علي الطاهر.

وأكد الحزب أن الرواية الإسرائيلية لا تعكس الواقع الميداني، معتبراً أن تل أبيب تسعى من خلال هذه الادعاءات إلى التغطية على إخفاقاتها العسكرية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين