جدول مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة له

تتواصل منافسات الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم، اليوم السبت، حيث تشهد الملاعب مواجهات مصيرية قد تحسم هوية المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

وتترقب الجماهير العربية متابعة هذه اللقاءات التي تجمع بين كبار المنتخبات العالمية.

تتجه الأنظار نحو اللقاء المرتقب بين المنتخب الهولندي ونظيره السويدي، في مواجهة أوروبية خالصة. ويسعى "الطواحين" لتصحيح المسار بعد تعادلهم الأول، بينما يطمح المنتخب السويدي لتأكيد قوته بعد انطلاقته الصاروخية.

توقيت انطلاق المباراة حسب العواصم العربية:

* مكة المكرمة، القدس، مصر، الدوحة، الكويت، المنامة، بغداد، صنعاء، عمان، دمشق، بيروت: 20:00 مساءً.

صراع التأهل: ألمانيا تتحدى صلابة كوت ديفوار

في المجموعة الخامسة، يخوض المنتخب الألماني مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى "المانشافت" لتعزيز صدارته، بينما يراهن "الأفيال" على انضباطهم التكتيكي.

توقيت انطلاق المباراة حسب العواصم العربية: مكة المكرمة، القدس، مصر، الدوحة، الكويت، المنامة، بغداد، صنعاء، عمان، دمشق، بيروت: 23:00 مساءً.

تغطية البث: قنوات الناقل والمعلقين

تُبث كافة المباريات حصرياً عبر شبكة قنوات beIN SPORTS MAX، مع إمكانية المتابعة المباشرة عبر تطبيق TOD TV.

* مباراة هولندا والسويد: يتولى التعليق كل من حفيظ دراجي (عبر beIN SPORTS MAX 1) وعامر الخوذيري (عبر beIN SPORTS MAX 3).

* مباراة ألمانيا وكوت ديفوار: يتولى التعليق كل من علي سعيد الكعبي (عبر beIN SPORTS MAX 2) وجواد بدة (عبر beIN SPORTS MAX 4).

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: