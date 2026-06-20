16 شهيدًا و12 جريحًا في اعتداءات الاحتلال على جنوب لبنان

أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال ونقل جثامين 16 شهيدًا وإجلاء 12 جريحًا، إضافة إلى إجلاء 47 مواطنًا، جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت محافظة النبطية جنوبي لبنان خلال الساعات الماضية.

وقال الدفاع المدني في بيان، السبت، إن طواقمه عملت على إجلاء المدنيين والمصابين من مناطق الاستهداف، في ظل تصعيد ميداني واسع تشهده المنطقة نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفررمان جنوبي البلاد، محذرًا من أن التصعيد الإسرائيلي يحصد مزيدًا من الشهداء ويقوض أي مساعٍ لإعادة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني.

وتزامن ذلك مع ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي أفادت بأن الجيش شن خلال الساعات الأخيرة موجات واسعة من الهجمات على مناطق في جنوب لبنان، في إطار تصعيد عسكري متواصل على الجبهة الشمالية.

وتعكس هذه التطورات اتساع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وسط ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، وتزايد المخاوف من تداعيات التصعيد على الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين