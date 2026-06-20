نحو 91 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة اليوم

تنطلق، السبت، امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، بمشاركة 91,138 طالباً وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى طلبة القطاع الموجودين خارج فلسطين.

ويتوجه إلى قاعات الامتحانات 51,499 طالباً وطالبة في الضفة الغربية، و37,698 في قطاع غزة، إلى جانب 1,941 من طلبة القطاع الموجودين في 46 دولة حول العالم.

ويتوزع الطلبة على الفروع المختلفة بواقع 55,751 طالباً في الفرع الأدبي، و25,349 في الفرع العلمي، فيما يتوزع الباقون على الفروع الشرعي، والريادة والأعمال، والفروع المهنية، وفروع الكفاءة المهنية.

من جهته، أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور أن الوزارة استكملت استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أن امتحانات طلبة قطاع غزة ستعقد إلكترونياً بالكامل، في حين ستعقد امتحانات طلبة الضفة الغربية بالطريقة الاعتيادية، باستثناء امتحان التربية الدينية المقرر في الرابع من تموز/ يوليو المقبل، والذي سيعقد إلكترونياً داخل القاعات الامتحانية.

وأشار الخضور إلى أن عقد امتحان التربية الدينية إلكترونياً يأتي في إطار التوجه الحكومي نحو التعليم الإلكتروني، بعد استكمال الجاهزية التقنية وضمان موثوقية النظام.

وأوضحت الوزارة أن طلبة قطاع غزة سيتقدمون للامتحانات عبر برمجية "وايز سكول"، فيما يتقدم 1,941 من طلبة القطاع الذين تمكنوا من مغادرته للثانوية العامة هذا العام من أماكن وجودهم في 46 دولة حول العالم.

وأضافت الوزارة أنه في حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية وتوفر الجاهزية اللازمة، سيتم استكمال الامتحانات المتبقية لطلبة قطاع غزة داخل القاعات الامتحانية بصورة وجاهية، وفق الترتيبات التي سيُعلن عنها لاحقاً.

كما أشارت إلى أن 65 معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيتقدمون لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.

المصدر / فلسطين أون لاين