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4 شهداء في غارات الاحتلال على جنوب لبنان

20 يونيو 2026 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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تصعيد ميداني متواصل في لبنان

استشهد عدد من اللبنانيين في سلسلة غارات وقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق عدة في قضاء النبطية وإقليم التفاح جنوبي لبنان، في ظل تصعيد ميداني متواصل في لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، السبت، باستشهاد مواطن جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، فيما استشهد ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم بالقضاء ذاته.

وفي سياق التصعيد، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط قلعة الشقيف، وبلدات شوكين وكفررمان والدوير غربي مدينة النبطية، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في البلدة. كما طالت الغارات الإسرائيلية مناطق إقليم التفاح وجبل الريحان جنوبي لبنان.

وفي المقابل، ذكرت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال أجلى جنوداً مصابين من المعارك الدائرة في جنوب لبنان جوًا إلى مستشفى رامبام في مدينة حيفا المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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