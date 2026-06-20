تضامن كندي مع فلسطين

شهدت مدرجات كأس العالم 2026 مشهداً إنسانياً وتضامنياً بارزاً عقب نهاية المباراة التي جمعت بين المنتخب الكندي ونظيره القطري، حيث حرصت مجموعات من الجماهير الكندية على رفع الأعلام الفلسطينية بشكل واسع خارج الملعب، في خطوة حملت أبعاداً رمزية وتضامنية كبيرة مع الشعب الفلسطيني.

وفور إطلاق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الكندي، انتقلت عدسات الكاميرات من تغطية فرحة اللاعبين على أرضية الميدان إلى المدرجات، حيث ظهر عدد من المشجعين الكنديين وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية إلى جانب أعلام بلادهم.

ولم يقتصر المشهد على رفع الأعلام فحسب، بل رددت أعداد كبيرة من الجماهير المتواجدة في محيط الملعب هتافات "فلسطين حرة" (Free Palestine)، في تعبير عفوي عن مساندتهم للقضية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.

سرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو التي وثقت هذه اللحظات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشاد ناشطون وحقوقيون بهذه المبادرة، واصفين إياها بأنها رسالة قوية تخرج من قلب الحدث الرياضي الأكبر في العالم، لتؤكد أن الرياضة ليست مجرد منافسة فنية، بل هي منصة عالمية لإيصال أصوات الشعوب وتسليط الضوء على القضايا العادلة.

وجاءت هذه المبادرة لتؤكد مجدداً أن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الوجدان العالمي، وأن الملاعب الرياضية ستبقى شاهدة على مواقف الشعوب وتضامنها مع الحقوق المشروعة.

وشهدت العديد من المباريات في بطولة كأس العالم الجارية حالياً رفع علم فلسطين سواء داخل أو خارج الملاعب، وفي الدول الثلاثة التي تستضيف البطولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ورأى الكثير من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني أن المونديال يمثل فرصة لإبراز معاناة الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة الذي يعيش وضعا كارثياً بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية.

المصدر / تورنتو/ وكالات